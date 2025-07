Inter, il piano per arrivare a Leoni: 25 milioni dalle cessioni di Stankovic, Esposito e Buchanan

Cristian Chivu continua a spingere per riavere ai suoi ordini il centrale classe 2006 esploso al Parma. Che continua a sparare alto e costringe l'Inter a fare cassa

La conclusione ritardata della stagione a causa dell'impegno nel Mondiale per club ha già condizionato in parte l'andamento del mercato estivo dell'Inter, che, immessi circa 70 milioni di euro per gli ingaggi di Sucic, Luis Henrique e Bonny, è attesa nelle prossime settimane dalla definizione di altre questioni urgenti. Su tutte le cessioni, necessarie per creare nuove risorse che consentano al ds Piero Ausilio di muoversi con la dovuta libertà su quegli obiettivi che andrebbero a completare la rosa di Cristian Chivu. A partire da un difensore centrale giovane e di prospettiva, col nome di Giovanni Leoni del Parma che rimane in cima alla lista delle preferenze.