Inter: infortunio anche per Dumfries, l'emergenza continua sugli esterni. Chi recupera e chi no durante la sosta

Dopo il forfait già annunciato di Stefan de Vrij, l'Olanda perde anche l'altro calciatore proveniente dall'Inter per questa sosta delle nazionali, Denzel Dumfries. L'esterno olandese era stato pre-selezionato dal Commissario Tecnico Ronald Koeman per il doppio confronto dei quarti di finale di Nations League contro la Spagna, ma si è infortunato nel corso del big match contro l'Atalanta ed è stato escluso dalla lista. E quello dell'ex-PSV è l'ennesimo infortunio per gli esterni a disposizione di Simone Inzaghi che è stato costretto ad impiegare addirittura Bisseck al posto dell'olandese nei minuti finali della gara. E durante questa sosta, in vista del forcing finale di campionato e coppe, chi recupererà?

