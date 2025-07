Inter irritata, i nerazzurri bloccano Calhanoglu. Il Galatasaray per adesso frena

Dopo il forte interesse iniziale, il Galatasaray frena e non soddisfa le richieste nerazzurre per Calhanoglu

Siamo solo all’inizio di quella che potrebbe svilupparsi come una vera e propria telenovela, ma sta di fatto che la questione Calhanoglu sta già tenendo tanti tifosi dell’Inter con il fiato sospeso e probabilmente anche lo stesso Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro non a caso questo pomeriggio è passato in sede per fare l’ennesimo punto della situazione prima di partire per le vacanze (lunedì è previsto che vada via da Milano per qualche giorno). Al tecnico rumeno sta a cuore capire in che modo lo spogliatoio arriverà al ritiro di Appiano Gentile e, anche per questo, si aggiorna sulle dinamiche più spinose, come quella di Calhanoglu, per l’appunto.