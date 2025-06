Inter-Juventus: da Vlahovic vs Thuram al fortino di Inzaghi e l'imbattibilità di Thiago Motta, 10 statistiche sul Derby d'Italia

Inter-Juventus, la partita che tutta Italia aspetta. La sfida delle sfide, carica come sempre di tensione, sfottò, incastri e oggi più che mai fondamentale anche in chiave classifica, è finalmente arrivata. Oggi, domenica 27 ottobre 2024 a partire dalle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Thiago Motta daranno vita all'ennesima battaglia con vista su una parola, scudetto, che oggi più che mai vede le due squadre contrapposte insieme al Napoli del doppio grande ex Antonio Conte.

E per un Derby d'Italia così carico di significato ci sono 10 curiosità particolarissime da poter raccontare. Dal dualismo Vlahovic-Thuram, al fortino San Siro per Inzaghi e al record di imbattibilità della Juventus, ecco le 10 statistiche Opta nella nostra gallery.



Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .



Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui