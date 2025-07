Inter, l'Al-Hilal irrompe su Ederson: richiesta esplicita di Inzaghi

La formazione araba allenata da Simone Inzaghi sta trattando con l'Atalanta per l'acquisto del centrocampista brasiliano Ederson obbiettivo di mercato proprio dell'Inter

Non solo Mateo Retegui. L'Atalanta ha in vetrina i suoi gioielli e in questa sessione di calciomercato potrebbe perdere anche Ederson José dos Santos Lourenço da Silva o più semplicemente Ederson. Per il futuro del centrocampista brasiliano, su cui da tempo c'è l'interesse concreto dell'Inter, è spuntata all'improvviso una nuova e ricchissima pretendente. Si tratta dell'Al-Hilal, formazione araba allenata oggi dall'ex-allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che è fortemente alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche. E nelle ultime ore, come riportato da SBA Sport, la trattativa è ufficialmente partita.