Inter, la doppia richiesta di Chivu: c'è anche Leoni

L'Inter guarda al mercato in entrata, seguendo due indicazioni di Chivu: fra gli obiettivi c'è anche Leoni del Parma. Con l'uscita di Acerbi?

Smaltite le scorie del post Mondiale per club, e in attesa di capire come si risolverà la situazione di mercato più delicata, quella relativa ad Hakan Calhanoglu (che per ora resta, in attesa di offerte all'altezza da parte del Galatasaray), l'Inter guarda al mercato in entrata. Dopo agli acquisti già fatti, e già in campo negli Stati Uniti, vale a dire Luis Henrique e Petar Sucic, oltre al rientro di Francesco Pio Esposito, destinato a restare per entrare in pianta stabile nelle rotazioni in attacco, la società nerazzurra pensa ad altri innesti.