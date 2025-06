Inter, la TOP 11 degli acquisti e delle cessioni con Suning

La scorsa settimana per l'Inter si è conclusa ufficialmente l'era Suning: dopo aver rilevato il club nerazzurro nel 2016 da Erick Thohir, la holding cinese ha ceduto il passo a Oaktree, che ha comunicato l'escussione delle quote societarie date in pegno a garanzia del finanziamento contratto dalla famiglia Zhang nel 2021 e il conseguente passaggio di proprietà. Si è chiuso così il secondo ciclo più vincente nella storia della società di viale della Liberazione, caratterizzato da due scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

QUANTI SOLDI! - Con quello conquistato in questa stagione, Steven Zhang, alla guida dell'Inter dal 2018, è diventato inoltre il settimo presidente a conquistare almeno due scudetti alla guida della società milanese. Tanti però anche gli acquisti e le cessioni, con due top 11 confezionate ad hocda Transfermarkt: