Inter, Lautaro dimostra che le bandiere possono ancora esserci nel calcio. Il Toro sulle orme dei 10 big nerazzurri

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2029, come si legge nel comunicato pubblicato lunedì da club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029". Il nuovo accordo prevede un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, il che renderà Lautaro il calciatore più remunerato dell'Inter e tra i più pagati dell’intera Serie A.

Con questo nuovo accordo, che lo porterà a vestire la maglia dell'Inter fino all'età di 32 anni, Lautaro di fatto si lega al club nerazzurro 'a vita', proponendosi di entrare a tutti gli effetti nel ristretto novero delle bandiere del club. Arrivato all'Inter nel 2018, all'età di 21 anni, il campione argentino si prepara a iniziare la sua settima stagione in nerazzurro, e se il contratto fino al 2029 sarà rispettato alla fine le stagioni potrebbero diventare undici.

Il bilancio di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter per ora parla di 282 partite ufficiali e 129 gol, con un palmares di 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e un titolo di capocannoniere della Serie A. Titoli che si vanno ad aggiungere a quelli che il Toro ha conquistato con la nazionale argentina: un Mondiale, 2 Coppe America e 1 Finalissima Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA.

In un'epoca contrassegnata dai continui cambi di maglia e da un calcio nel quale il tifoso medio ha sempre meno la possibilità di riconoscersi nel volto e nella figura di calciatori che rappresentino a lungo termine, e in un certo modo, i colori della sua squadra del cuore, Lautaro decide di sposarsi all'Inter anche per scelta di vita, oltre che per l'ingaggio garantitogli dal club. Sulle orme del connazionale Javier Zanetti, il classe 1997 di Bahía Blanca si propone di farsi garante dei colori nerazzurri in campo per un decennio e oltre, portando anche una fascia da capitano che in passato è stata al braccio di giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter e del calcio.

