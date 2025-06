Inter, le cifre ufficiali degli acquisti nel bilancio 2023/24: da Frattesi e Arnautovic a Pavard

Con la pubblicazione del bilancio dell'Inter per la stagione 2023/24, possiamo aver conto anche delle cifre esatte spese per gli acquisti della stagione scorsa, fino anche a quello di Piotr Zielinski, per il quale l'affare a zero per il cartellino è stato chiuso in anticipo e iscritto nel bilancio diffuso oggi. Vediamo tutti i dati.