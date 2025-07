Inter, Marotta lancia la corsa a Leoni: Thiaw blocca il Milan, ma il Parma resiste e alza il prezzo

Tutti vogliono il giovane prodigio del Parma: l'Inter è uscita allo scoperto, il Parma cerca di resistere dopo l'addio di Bonny. La Juve attende, il Milan è in un certo senso tappar da Thiaw: il punto

Dopo l'eliminazione dell'Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club, la sensazione è quella che la rosa di Chivu, che ha già accolto Sucic e Luis Henrique e ritrovato un sorprendente Pio Esposito, vada ancora rinnovata al termine di una stagione logorante. Soprattutto la linea arretrata, in questo momento, è finita sotto accusa per via di tre partite su quattro in cui gli avversari sono passati in vantaggio negli USA.

Il nome sulla bocca di tutti è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma con le stimmate del campione, protagonista di una seconda parte di campionato straordinaria con la maglia dei ducali, dai quali i nerazzurri hanno appena preso l'attaccante Bonny. Con l'inizio del calciomercato estivo, la vera sfida sembra contro i cugini del Milan.