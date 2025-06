Inter, Marotta: "Sogno la Champions. Lukaku operazione più strana e positiva nella storia del club"

Giuseppe Marotta alza l'asticella per l'Inter: "Grazie Oaktree per la fiducia. Il sogno è vincere la Champions League".

Il presidente e amministratore delegato nerazzurro è stato intervistato da Sette, settimanale del Corriere della Sera. Una lunga conversazione tra passato, presente e futuro nella quale ha toccato vari temi di primo piano.

Il suo ruolo con Oaktree e le ambizioni dell'Inter, l'affare Romelu Lukaku ma anche il nuovo stadio a Rozzano e l'ipotesi di una seconda squadra come Atalanta, Juventus e Milan.

I passaggi principali, partendo proprio dal ringraziamento ad Oaktree per l'incarico: "Sono grato a Oaktree per la fiducia. Conto su una struttura societaria forte, su una squadra di professionisti molto seri, oltre che capaci, e su un pubblico che è il nostro valore aggiunto. Metterò in pratica l’esperienza del vissuto precedente".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui