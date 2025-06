Inter-Marsiglia, i dettagli dell'affare Carboni e la novità rinnovo: c'è la data per chiudere

Inter e Marsiglia si avvicinano sempre di più all’accordo per Valentin Carboni. Ma è doveroso fare una premessa: da Viale della Liberazione c’è una valutazione chiara (40 milioni di euro) e un progetto altrettanto limpido e trasparente per il giocatore argentino. Proprietà, dirigenza e staff tecnico riconoscono di avere tra le mani un talento puro, cristallino, oltre che una gemma che possa generare un importante introito nelle casse nerazzurre. Tuttavia, proprio per l’alta considerazione di cui gode il giocatore – vincitore dell’ultima Copa America con l’Albiceleste - l’Inter, nell'incontro che avrà con il Marsiglia, chiarirà come non abbia alcuna intenzione di perdere il controllo di del suo gioiello.