Inter Miami, Messi ribalta Montrèal: terza doppietta di fila in MLS

Chiusa la parentesi Mondiale per Club, la squadra di Mascherano vince in campionato e l'argentino sale a 18 gol stagionali

Dopo l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club per mano del Psg, l'Inter Miami è tornata a concentrarsi sul campionato e nella notte ha giocato la 21a giornata di MLS (dovrà recuperare tre partite saltate proprio per fare il Mondiale per Club). La squadra di Javier Mascherano ha vinto 4-1 in casa del Montrèal penultimo con 14 punti, con questa vittoria l'Inter Miami si piazza al 10° posto ma potenzialmente - se dovesse conquistare tutti i 9 punti a disposizione nelle tre gare da recuperare - potrebbe essere seconda a 41 insieme a Nashville con solo Cincinnati davanti.