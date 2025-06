Inter-Milan: 10 statistiche e curiosità da conoscere su un derby decisivo per il futuro

Inter-Milan sarà un derby che potrà dire tantissimo del futuro in campionato di queste due squadre. Da un lato c'è infatti Paulo Fonseca che si gioca tutto del suo futuro in questo scontro diretto e in caso di sconfitta sarà esonerato, salvo sorprese, Dall'altro, sebbene i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi abbiano certezze e sincronismi ben più rodati, e sebbene il pari di Champions contro il Manchester City abbia dato entusiasmo a questa rosa, dopo il pari contro il Monza non "azzannare" la preda ferita sfruttando il pari di Juve-Napoli, aprirebbe ad un campionato diverso rispetto a quello dominato di un anno fa.

E per un derby carico di significato ci sono 10 curiosità particolarissime da poter raccontare. Dai 7 derby di fila vinti alla data particolarissima, passando anche per i singoli Marcus Thuram e Rafael Leao. Eccole nella nostra gallery

