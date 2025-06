Inter-Milan, Calhanoglu contro Pulisic: è derby anche sui rigori. Ecco i "fedelissimi" di Inzaghi e Conceiçao

Si avvicina il secondo derby di questa stagione, con l'Inter che affronterà il Milan per una sfida che mette in palio la Supercoppa Italiana. Il calcio d'inizio della partita è fissato per lunedì 6 gennaio alle ore 20 a Riyad e senza supplementari, non previsti dal regolamento, la possibilità che la finale possa essere decisa dai calci di rigore è tutt'altro che da escludere. Nella gallery vediamo, quindi, chi potrebbe presentarsi dagli undici metri per le due squadre meneghine.