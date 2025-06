Inter e Napoli, duello per lo Scudetto: il calendario a confronto, possono anticipare l'ultima giornata

La 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A rimescola le carte nella corsa allo Scudetto di Inter e Napoli. I nerazzurri battono il Torino 2-0 e si portano a un punto dagli azzurri, bloccati sul 2-2 in rimonta contro il Genoa. Campionato apertissimo nelle ultime due giornate.

Inter e Napoli attese nella prossima giornata da un calendario che prevede il match casalingo con la Lazio per l'Inter e la trasferta sul campo del Parma per il Napoli.

LEGGI QUI - Inter e Napoli a pari punti: cosa succede per lo Scudetto

Diversi scontri interessanti ancora dovranno essere disputati in questa porzione finale di Serie A e con calendari più o meno complicati ed intrecciati che ci porteranno all'ultima giornata in programma nel weekend del 25 maggio. In palio ci sono quindi ancora 6 punti.

DATE E ORARI - Sarà interessante vedere le scelte della Lega Serie A sugli orari della penultima giornata di campionato. Al momento ci sono due ipotesi: far giocare tutte le partite in contemporanea (a parte l'Atalanta se dovesse battere la Roma qualificandosi in Champions League) oppure dividere in due blocchi, il primo domenica pomeriggio con le squadre in lotta per la salvezza (tranne il Parma) e il secondo domenica sera con le squadre in lotta per Scudetto e Champions. In quest'ultimo caso il Parma potrebbe scendere in campo già salvo contro il Napoli.

IPOTESI ANTICIPI - Se il Napoli vince a Parma e l'Inter perde in casa con la Lazio, la squadra di Conte vincerebbe lo Scudetto con un turno d'anticipo. Altrimenti le partite dell'ultima giornata di campionato (Como-Inter e Napoli-Cagliari) dovrebbero essere anticipate in settimana a mercoledì 21 o più probabilmente giovedì 22 maggio, in modo da tenere libera un'altra data (domenica 25 o più probabilmente lunedì 26 maggio) per un eventuale spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti in classifica, visto che poi l'Inter deve giocare contro il PSG in finale di Champions League sabato 31 maggio a Monaco di Baviera in Germania. Ma chi vince questo campionato incerto fino all'ultimo, Napoli o Inter? Le quote si sono rimescolate, con la vincente Serie A e le scommesse sulle favorite per lo Scudetto che infiammano la chiusura del torneo..

Chi ha il calendario migliore e chi il peggiore? Eccoli a confronto.

