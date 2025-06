Inter-Napoli e lo Scudetto in volata: tutti i precedenti in Serie A, dal 5 maggio alla 'fatal Verona'

A cinque giornate dal termine della Serie A, Inter e Napoli viaggiano appaiate in testa alla classifica con 71 punti. Se non ci saranno sorprese e crolli improvvisi da parte di una delle due contendenti, è probabile che la lotta per lo Scudetto si decida in volata, per un finale di campionato tanto incerto quanto appassionante. La classifica attuale non esclude che anche che il duello per il titolo di campione d'Italia 2024-25 si possa decidere con uno spareggio.

Mentre gli ultimi due Scudetti sono stati vinti nettamente e con largo anticipo dal Napoli (nel 2022-239) e dall'Inter (nel 2023-24), il campionato attuale potrebbe decidersi con un testa a testa fra l'Inter di Simone Inzaghi (impegnata anche sui fronti Champions League e Coppa Italia) e il Napoli di Antonio Conte. Da qui al termine della Serie A 2024-25, Inter e Napoli sono attese da questi impegni:

34a giornata: Inter-Roma, Napoli-Torino

35a giornata: Inter-Verona, Lecce-Napoli

36a giornata: Torino-Inter, Napoli-Genoa

37a giornata: Inter-Lazio, Parma-Napoli

38a giornata: Como-Inter, Napoli-Cagliari

GLI SCUDETTI DECISI AL FOTOFINISH - Nel corso della storia della Serie A non sono stati pochi i titoli assegnati in volata, fra due o anche più squadre. Riviviamo qui di seguito tutti gli arrivi in volata nel dopoguerra.