Inter, le cifre di Frattesi a bilancio: ingaggio e plusvalenza, quanto può guadagnare Oaktree in caso di addio

In casa Inter è deflagrato il caso Davide Frattesi. Il centrocampista italiano ha bussato alla porta di Simone Inzaghi per chiedere più spazio e lamentarsi dello scarso utilizzo e ricevendo risposte negative ha poi spinto il suo agente a provare a trovare una soluzione dal mercato che possa garantirgli più titolarità e minutaggio. Il club nerazzurro, come policy dettata da sempre dal presidente Beppe Marotta, non trattiene i giocatori scontenti a patto che questi portino una proposta economica che soddisfi la società ed è da qui che tutte le parti hanno iniziato a ragionare: dalle cifre che oggi sono a bilancio.

