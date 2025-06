Inter, offerti Depay e Berardi: due problemi e una preferenza già data

L'Inter si muove sul mercato con due fronti rimasti aperti. Il primo è quello del braccetto mancino difensivo per cui tanti sono i nomi e col preferito Kiwior che ancora non si sblocca. Il secondo è invece quello dell'attaccante con caratteristiche più da seconda punta da affiancare a Lautaro, Thuram e Taremi. E anche per questo obiettivo, di giorno in giorno si susseguono diversi profili di giocatori proposti e attenzionati e che si mettono in fila alle spalle del nome individuato già da tempo dagli uomini mercato nerazzurri: Albert Gudmundsson.