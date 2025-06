Idea Roma: Cristante per abbassare il prezzo di Frattesi

Davide Frattesi al centro del mercato: il centrocampista dell'Inter, desideroso di un ruolo di primo piano che nell'arco di due stagioni Inzaghi non è mai riuscito a concedergli, potrebbe muoversi nella finestra di gennaio, con la Roma e il Napoli che si sono mostrate interessate negli ultimi giorni.

Il problema principale? La valutazione dell'Inter, che chiede 45 milioni abbondanti per sedersi a parlare della cessione dell'ex Sassuolo. Una cifra notevole e impegnativa, soprattutto non parlando di un attaccante e non essendo estate.