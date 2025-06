Inter, si chiude l'era Zhang. Gli acquisti più costosi: domina Lukaku, ma ci sono anche Joao Mario e Gabigol

È arrivato il comunicato ufficiale, l’Inter è passata in possesso di Oaktree. Steven Zhang non è riuscito a ripagare il debito e il fondo americano ha fatto valere i propri diritti rilevando il club nerazzurro. Si chiude così, quindi, l’epoca Suning per l'Inter. Dopo aver rilevato il club nerazzurro nel 2016 da Erick Thohir, la holding cinese ha ceduto ufficialmente, quest’oggi, il passo a Oaktree, che ha comunicato l'escussione delle quote societarie date in pegno a garanzia del finanziamento contratto dalla famiglia Zhang nel 2021 e il conseguente passaggio di proprietà. Si chiude così il secondo ciclo più vincente nella storia della società di viale della Liberazione, caratterizzato da due scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Un’era segnata da acquisti e cessioni importanti: nella gallery, qui di seguito, elenchiamo i 10 acquisti più remunerativi dell’epoca Zhang.