Il futuro della porta in casa Inter passa dalle scelte che verranno fatte attorno a Yann Sommer che piace al Galatasaray. Se dovesse partire sono due le vie percorribili: da un top alla Donnarumma a un vice di prospettiva.

Esiste un filo doppio che sta legando Milano e Istanbul e più in particolare l'Inter e il Galatasaray. I due club stanno ormai ufficialmente trattando per Hakan Calhanoglu con il centrocampista turco al centro di un autentico caso mediatico che ha portato alle ormai celebri dichiarazioni post-eliminazione al Mondiale per Club del duo composto da Lautaro Martinez e dal presidente Beppe Marotta. Eppure se da un lato ci sono i fastidi per quanto sta accadendo attorno all'ex-Milan, a Milano si ascolta con interesse il gradimento del club turco per il portiere svizzero Yann Sommer che proprio in queste ore è stato "avvicinato" dal Galatasaray.