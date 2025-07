Inter, spunta Nkunku per l'attacco: può fargli spazio Taremi

Ai nerazzurri piace il francese per rinforzare il reparto offensivo inserendo rapidità e qualità, ma la strada è in salita

In rosa c’era spazio per un solo 2005 e alla fine le scelte dell’Inter sono ricadute su Pio Esposito, che nel corso dell’ultima stagione ha dimostrato di essere maggiormente pronto. Una scommessa va bene, due sarebbero state troppe e proprio per questo motivo Valentin Carboni alla fine si accaserà in prestito secco al Genoa, dove si spera possa trovare maggiore continuità e anche un pizzico di fortuna, visto che l’ultima stagione è stata contrassegnata da un brutto infortunio. L’attacco nerazzurro si appresta così a conoscere una nuova struttura, con i precedenti addii di Arnautovic e Correa e gli arrivi di Pio Esposito e Bonny.