Inter, Stiller per il dopo-Calhanoglu: chi è il "nuovo Kroos", cresciuto nel Bayern e che ha già stregato Nagelsmann

Il caso Calhanoglu obbliga l'Inter a guardare al mercato dei registi e fra i nomi che piacciono c'è quello di Stiller dello Stoccarda

Dopo giorni di rumors, voci e sirene di mercato dalla Turchia, il caso Hakan Calhanoglu è deflagrato pesantemente in casa Inter. A farlo detonare è stato capitan Lautaro Martinez che, a caldo dopo l'eliminazione al Mondiale per Club dei nerazzurri, ha puntato il dito contro "atteggiamenti che non sono piaciuti". Il riferimento prima velato e poi espletato dal presidente Beppe Marotta era proprio diretto al centrocampista turco che, nel corso dell'ultimo mese, ha lanciato ben più di un segnale verso il Galatasaray sebbene, almeno a parola, non abbia mai chiesto la cessione verso Istanbul. Una separazione oggi è inevitabile e a prescindere da quelle che saranno le cifre finali, l'Inter si è rimessa a caccia di un potenziale sostituto, con caratteristiche tecniche simili, ma con profilo economico e soprattutto di età più graditi al fondo Oaktree. E in questa ricerca sta scalando le gerarchie Angelo Stiller.