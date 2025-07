Inter, tracciato l'identikit del trequartista per Chivu: da Nico Paz a Enciso, i nomi in lista

Non solo il difensore: l'Inter lavora sul mercato per regalare a Cristian Chivu un jolly offensivo con grande qualità nei piedi. Un trequartista più di una seconda punta che consenta un cambio modulo ritenuto decisivo

Chiusa la prima fase del calciomercato, quella del budget a disposizione, con tre acquisti già resi ufficiali come Petar Sucic, Luis Henrique e Ange Yoan Bonny, in casa Inter il mercato è in continua evoluzione. Il club nerazzurro sta cercando di costruire un tesoretto che possa poi consentire a Marotta, Ausilio e Baccin di poter poi affondare il colpo in nuove operazioni. Una, già annunciata, è quella per un difensore centrale, con Leoni del Parma ritenuto prioritario su tutto. Cristian Chivu, però ha chiesto ufficialmente alla società, anche negli incontri avvenuti negli ultimi giorni in sede, di poter avere a disposizione nella rosa della prossima stagione anche un trequartista puro. E su questa richiesta il club si è messa al lavoro.