Inter, tutte le soluzioni con Zielinski: come cambiano tattiche e gerarchie

Manca poco meno di un mese all'inizio della Serie A e ad alzare il sipario sarà l'Inter Campione d'Italia. I nerazzurri, dopo la conquista del 20° Scudetto nella passata edizione, apriranno il campionato sabato 17 agosto al Ferraris di Genova, contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Simone Inzaghi non ha ancora a disposizione il gruppo al completo causa vacanze post Europei e Copa América, ma nella sua faretra c'è già una freccia in più: Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è arrivato nei giorni scorsi a Milano e ha iniziato a lavorare con i nuovi compagni, un primo approccio sul campo per il 30enne ex Napoli che ora è pronto a inserirsi, tra schemi e gerarchie.