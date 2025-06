Inter, tutti gli stipendi 2024/25: Lautaro al top, Taremi come Arnautovic

Stipendi Inter 2024/25, tutte le novità: gli innesti e i rinnovi ridisegnano il monte ingaggi dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è pronta a lottare per riconfermarsi Campione d'Italia, nel frattempo la dirigenza ha lavorato per rinforzare la rosa. Sono arrivati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero, Josep Martinez ha preso il posto di Emil Audero.

Il cambio di proprietà, da Suning a Oaktree, non sembra aver inizialmente influito sulle strategie nella gestione dell'area sportiva, che porta avanti una politica di contenimento del costo della rosa e perseguimento di opportunità di mercato a prezzi contenuti.

STIPENDI 2024/25 - Il portale Calcio e Finanza ha svelato gli stipendi dell'Inter per la stagione 2024/25: il monte ingaggi lordo si attesta a 141,7 milioni di euro, il più alto della Serie A. Spicca l'ingaggio di Lautaro Martinez, 9 milioni di euro netti annui dopo il rinnovo del contratto, il nuovo acquisto Taremi al netti percepisce quanto Marko Arnautovic che però pesa meno al lordo in virtù dei benefici del Decreto Crescita.

Di seguito gli stipendi netti dei calciatori dell'Inter nella stagione 2024/25, il lordo tra parentesi e seguito da un asterisco (*) il nome di chi gode degli sgravi del Decreto Crescita.