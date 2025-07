Inter, ufficiale l'acquisto di Bonny: l'attaccante francese arriva dal Parma, cifre e dettagli

I nerazzurri investono sul centravanti ex Parma: affare da 23 milioni più bonus, contratto fino al 30 giugno 2030. Ritrova Chivu, suo tecnico ai ducali.

Yoan Bonny è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Inter.

L’operazione, definita con il Parma e chiusa per 23 milioni di euro più bonus con un ingaggio da 2 milioni netti a stagione per il calciatore, ha portato il classe 2003 in nerazzurro dopo settimane di trattativa tra i due club.

Il trasferimento è stato formalizzato con la firma del contratto nella sede societaria, arrivata nei giorno scorsi, e l’annuncio ufficiale del club meneghino.

A Milano ritroverà Cristian Chivu, che lo ha già allenato nella scorsa stagione con la squadra ducale.