Inter, un altro "caso capitano?" Dopo Icardi anche Lautaro scalda lo spogliatoio

Con le sue dichiarazioni post eliminazione al Mondiale per Club, Lautaro Martinez ha letteralmente spaccato lo spogliatoio dell'Inter. Nel 2019 Mauro Icardi per una situazione non troppo distante perse la fascia

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti, da opportunità di rinascita dopo il deludente finale di stagione e gli zero titoli vinti su tre disponibili, si è letteralmente trasformato in una caporetto sportiva per l'Inter che esce con le ossa rotte non tanto nel risultato, gli ottavi di finale erano l'obiettivo minimo e sono stati raggiunti, quanto nella gestione di un gruppo considerato dall'interno come "ingiocabile" e che, in realtà, si è trasformato dopo l'addio di Simone Inzaghi in una piccola polveriera. Ad accendere la miccia ci ha pensato il capitano, Lautaro Martinez che, a caldo dopo l'eliminazione col Fluminense, ha usato parole forti per strigliare l'ambiente. Una mossa che non può passare sottotraccia e che, anche da dentro al club, non è stata gradita per tanti motivi che vanno oltre il mantra "i panni sporchi si lavano in casa". Oggi l'Inter non può che domandarsi come gestire questa spaccatura e, con essa, anche il ruolo dello stesso Lautaro Martinez.