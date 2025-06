Inter, vecchi problemi senza Buchanan: in fascia nessuno salta l'uomo, ma la priorità rimane Palacios

Il mercato in entrata dell'Inter rimane incentrato solo ed esclusivamente sull'ormai celebre braccetto difensivo mancino, giovane e di prospettiva, che completi l'organico sostituendosi all'infortunato Tajon Buchanan soprattutto in ottica futura. L'indicazione del fondo Oaktree è stata chiara, la reazione di Marotta e Ausilio anche, con Tomas Palacios individuato come principale obiettivo da portare avanti nelle prossime ore. Eppure il pareggio per 2-2 contro il Genoa ha messo nuovamente in risalto un problema endemico di questa squadra, che la società pensava di aver risolto proprio con l'acquisto del canadese e che però non avrà soluzione.

