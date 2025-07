Inter, via alla campagna abbonamenti: rincari fino al 21%

Il club nerazzurro ha inserito un nuovo pacchetto nella campagna di tesseramento 2025/26, facendo lievitare i prezzi rispetto alla passata stagione. Ma questa non è l’unica novità: la cessione del titolo da oggi sarà a pagamento.

È ufficialmente partita l’attesa campagna abbonamenti dell’Inter, con quasi due mesi di ritardo rispetto a quella dello scorso anno. Sono diverse le novità rispetto al passato, a partire dall’inserimento di un nuovo pacchetto chiamato “Full”, che si aggiunge a quelli già esistenti, ovvero il pacchetto base e quello Plus. Il club non ha ancora diffuso i prezzi degli abbonamenti in vendita libera (ammesso che ci si arrivi), mentre sono noti quelli che riguardano la fase di rinnovo, con aumenti che per quanto riguarda gli abbonamenti base, vanno dall’11% fino anche al 21%. Rincari che hanno generato molto malcontento da parte dei tifosi che sui social hanno manifestato il proprio dissenso anche per l’inserimento di alcuni cavilli che rendono un po’ cervellotica questa campagna di tesseramento.