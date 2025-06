Inter, Oaktree si prende il club: addio Zhang e Suning, attesa per il comunicato ufficiale

Ci siamo, il tanto atteso giorno in casa Inter è arrivato e trascorso: il fatto che si sia arrivati di fatto al deadline day non ha portato grossi stravolgimenti rispetto a quanto concordato ormai 3 anni fa. La società dice addio a Suning e a Steven Zhang e passa nelle mani del fondo USA Oaktree. Vi raccontiamo live tutti gli aggiornamenti.



IL PRESTITO - Steven Zhang, attraverso la Great Horizon Srl, la società lussemburghese in cui sono state piazzate le quote dell'Inter, dovrà restituire al fondo Oaktree di proprio pugno i 275 milioni di euro prestati nel 2021 a tasso di interesse al 12% circa per un totale di 380 milioni di euro. A garanzia di questo prestito sono state date le azioni della società, sia il 68,55% di proprietà di Suning, sia il restante 31% nelle mani del fondo di Hong Kong LionRock.

