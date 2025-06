Inzaghi, quant'è difficile il mercato in Arabia: da Barella e Bastoni a Theo Hernandez, tutti i no all'Al-Hilal

Simone Inzaghi ha deciso di sposare la causa dell'Al-Hilal, una delle quattro squadre sotto l'egida del ricchissimo PIF in Arabia. Uno stipendio da nababbo (25 milioni di euro netti a stagione) e ampie disponibilità economiche sul mercato. Ben diverso da quanto ha vissuto all'Inter nell'ultimo quadriennio, con mercati a costo zero che però beneficiavano del blasone della società nerazzurra e dell'andamento della squadra nelle varie competizioni.

Non era semplice, tuttavia, immaginare che nella finestra di mercato straordinaria, aperta dalla FIFA in occasione del Mondiale per Club che parte nel weekend negli Stati Uniti, l'Al-Hilal ricevesse una sequela tanto lunga di no da parte dei giocatori europei che Inzaghi ha richiesto, per lo più dal campionato italiano. Li vediamo tutti e otto, trattando brevemente via via ogni situazione.