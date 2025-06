Italia, 5 proposte per far tornare grande la Nazionale

Il calcio italiano si riscopre nuovamente al punto di partenza.che, sia a livello di club che nelle grandi manifestazioni internazionali con la sua rappresentativa, non solo fatica a cogliere con continuità i risultati di prestigio del passato, ma a produrre un’identità di gioco e individualità in linea con la nostra tradizione.

Dopo due fallite qualificazioni ai Mondiali consecutive e un Europeo - da campioni uscenti - di livello bassissimo, mai come in questo momento è opportuno ideare soluzioni che, sia a stretto che ampio raggio, possano concretamente incidere. E creare i presupposti per un vero cambiamento culturale che vada oltre la semplice e indispensabile qualificazione ai Mondiali del 2026.

Queste sono i 5 punti che ci permettiamo di suggerire a chi avrà il compito di provare a rilanciare il calcio italiano e che, a nostro giudizio, sono essenziali per avviare la rivoluzione.