Italia ai Mondiali se vince la Nations League? Cosa dice il regolamento

Cosa succede se l'Italia vince la UEFA Nations League? Si qualifica direttamente ai prossimi Mondiali?

Le due mancate qualificazioni ai Mondiali consecutive, Russia 2018 e Qatar 2022, hanno lasciato una ferita profonda negli Azzurri, che non possono più sbagliare.

E' un periodo complicato per al Nazionale, segnata anche dal deludente cammino a Euro 2024 e con il solo successo a Euro 2020 come gioia degli ultimi due decenni.

Raggiungere i prossimi Mondiali, che si giocheranno nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti, è un obiettivo da non fallire.

L'Italia può raggiungere il nuovo torneo organizzato dalla FIFA, che passa da 32 a 48 nazionali, non solo tramite le qualificazioni del 2025, ma anche riuscendo ad ottenere successi importanti nella Nations League 2024/25, iniziata con la bella vittoria per 3-1 in casa della Francia.