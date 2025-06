Italia, chi al posto di Spalletti in caso di esonero o dimissioni del ct? Tutti i nomi

L'eliminazione dell'Italia agli Europei in corso di svolgimento in Germania è fresca e brucia per i milioni e milioni di appassionati e tifosi degli azzurri che hanno seguito questa deludente spedizione della nostra Nazionale.

IL BILANCIO - La sconfitta con la Svizzera è stata tanto netta e senza appello che ha aperto grosse discussioni in seno alla Federazione: l'opinione pubblica poi è divisa tra chi addossa più colpe al ct Spalletti, ai giocatori o all'intero nostro sistema calcistico. Serve fare un punto, tracciare un bilancio e una linea per poter ripartire. Serve fare chiarezza e voltare pagina per non rischiare di mancare - e sarebbe la terza volta filata - l'approdo ai prossimi Mondiali.

MOSSE DRASTICHE - Ribaltone sì o ribaltone no? Ne sapremo di più oggi 30 giugno quando è prevista, per le 12, una conferenza stampa in cui interverrà il presidente Federale Gabriele Gravina, insieme al ct Luciano Spalletti. Prematuro e avventato parlare di esoneri o dimissioni, i due dovrebbero annunciare che si tirerà dritto, si farà fronte comune e, con qualche partita nel motore in più, si punterà a riscattarsi nei prossimi impegni. Dovesse però saltare questo piano e prevalere l'ondata dei meno conservatori, a chi potrebbe affidarsi la Figc, magari in contumacia anche dello stesso Gravina?