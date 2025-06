Italia, chi gioca al posto di Calafiori? Buongiorno, Mancini, Gatti, difesa a 4: tutte le opzioni

Dopo la notte di Lipsia, il pareggio contro la Croazia, il gol di Zaccagni al 98', che ha permesso all'Italia di conquistare da seconda del gruppo B gli ottavi di finale, c'è grande euforia nel ritiro azzurro. Felicità, per quanto fatto, per aver centrato il primo obiettivo, ma anche consapevolezza, inizia un nuovo torneo, contro la Svizzera, nella prima partita da dentro o fuori, servirà un'altra prestazione. Di certo ci sarà una squadra diversa rispetto a quella scesa in campo contro Modric e compagni, soprattutto in difesa. Spalletti si è subito messo al lavoro, c'è da sostituire Riccardo Calafiori, che sabato alle ore 18, a Berlino, sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna per squalifica.