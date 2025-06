Italia, chi gioca al posto di Dimarco? Darmian e non solo, tutte le soluzioni di Spalletti

Il pareggio contro la Croazia e il gol di Zaccagni al 98', che hanno permesso all'Italia di conquistare la seconda posizione del gruppo B e il pass per gli ottavi di finale, fanno già parte del passato. C’è grande concentrazione nel ritiro degli Azzurri che si preparano a un’altra notte magica contro la Svizzera, sfida da dentro o fuori che deciderà chi sarà la prima compagine a qualificarsi per i quarti di finale a Euro 2024. La vincente, ricordiamo, se la vedrà con chi avrà la meglio tra Inghilterra e Slovacchia. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha ancora poco meno di 24 ore per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo l’11 titolare che scenderà in campo all’Olympiastadion di Berlino. Certamente ci sarà una formazione diversa rispetto a quella scesa in campo contro i balcanici, specialmente nel pacchetto difensivo. Mancini, infatti, sostituirà Calafiori, Bastoni rimane da valutare dopo lo stato febbrile odierno, mentre Dimarco non farà parte della sfida.