Un fallimento su tutta la linea. Non esiste una definizione migliore per inquadrare quanto successo nel tardo pomeriggio di sabato, quando l’intero popolo italiano ha assistito a una delle peggiori prestazioni mai compiute da un gruppo della Nazionale azzurra. L’Italia di Luciano Spalletti viene mestamente eliminata dagli Europei, per merito di una Svizzera che, non solo sconfigge l’italico 11 per 2-0, ma domina sotto il punto di vista tecnico, tattico e atletico una squadra che, sotto gli occhi di tutti, è sembrata non aver né capo né coda.

