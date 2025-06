Italia, confusione Spalletti. Ma sotto il tappeto c'è di più: è il fallimento di un sistema calcio, non di un ct

È intellettualmente onesto non dimenticare da dove eravamo partiti. Almeno per quanto riguarda la coerenza di chi vi scrive queste righe. Su queste pagine avevamo chiesto 'fiducia in Luciano Spalletti', raccontando in fondo quanto non ci fossero reali alternative; quanto l'Italia più che al mediocre valore tecnico dei suoi selezionati avrebbe dovuto affidarsi al cittì per provare a tirare fuori qualcosa in più.

No, non è andata bene. Non ci sono troppi giri di parole. L'Italia ha mascherato un 'fallimento totale' dietro a un 'fallimento a tre quarti'. A salvarla dalla gogna assoluta un gol sull'ultima palla buona, sull'ultima azione, sull'ultimo respiro, sull'ultima speranza. Mai un buon affare per chi da fuori usa raziocinio e lucidità. Ma sì, anche qui, come normali esseri umani, probabilmente ci abbiamo voluto vedere la mistica, il segnale divino, con quella rete che cambia la storia e ci porta fino in fondo, quel gol che 'adesso cambia le cose'. E invece non è cambiato niente.