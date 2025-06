Italia, difensori tra conferme e sorprese: chi può portare Spalletti all'Europeo

L'Europeo si avvicina e l'Italia vuole essere protagonista. Il 15 giugno inizierà il cammino degli Azzurri di Luciano Spalletti nella massima competizione continentale e il tempo a disposizione per il commissario tecnico il tempo delle scelte definitive è sempre più prossimo.

QUANDO SCEGLIE I CONVOCATI - Tra marzo (21/3 Venezuela, 24/3 Ecuador) e giugno (4/6 Turchia, 9/6 Bosnia ed Erzegovina) gli ultimi test della Nazionale: il 7 giugno emergerà il definitivo elenco con i convocati per la spedizione a EURO 2024 (si va verso la conferma delle rose a 26 giocatori come nella precedente edizione e non si torna quindi ai 23 canonici). Il 10 giugno la squadra partirà alla volta della Germania.

Il GIRONE DELL'ITALIA A EURO 2024 - L'Italia è stata inserita nel gruppo B con Albania, Croazia e Spagna.

IL CALENDARIO DEI GIRONI

- Italia-Albania a Dortmund (1a giornata), 15 giugno ore 21

- Spagna-Italia a Gelsenkirchen (2a giornata), 20 giugno ore 21

- Croazia-Italia a Lipsia (3a giornata), 24 giugno ore 21

ABBONDANZA IN DIFESA E SUGLI ESTERNI - La difesa è storicamente l'arma in più dell'Italia nelle competizioni internazionali e la scelta nel reparto non manca, anche se il rendimento degli interpreti non è uniforme. Qualcuno è già pressoché certo del posto, come Bastoni e Scalvini, altri stanno conquistando punti nelle preferenze di Spalletti. Ancor più ampia è la disponibilità sugli esterni, con almeno nove giocatori a contendersi gli slot sulle due fasce. Attenzione ai jolly, giocatori duttili che possono garantire al ct la possibilità di essere impiegati su due o addirittura tre ruoli: Darmian è l'esempio più lampante, ma non l'unico.