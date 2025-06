Nations League, il calendario dell'Italia: quando e dove si gioca contro Francia, Belgio e Israele

Dalla Francia…alla Francia. A Milano, dove il 15 maggio 1910 disputò sul campo dell’Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 la Francia, domenica 17 novembre (ore 20.45) la Nazionale affronterà i Bleus nell’ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League 2024/25. A poco più di un anno di distanza dal successo con l’Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a EURO 2024, lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ tornerà quindi ad ospitare gli Azzurri in una classica del calcio internazionale che richiama alla mente sfide leggendarie, dalla finalissima del Mondiale 2006 a quella del Campionato Europeo del 2000. Sarà invece lo Stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles ad ospitare giovedì 14 novembre l’incontro con il Belgio.

Vediamo novità e calendario della prossima Nations League.