Italia fuori agli ottavi, è il risultato peggiore degli ultimi 20 anni agli Europei

L'Italia crolla, crolla come non faceva da tempo. La partita deludente degli azzurri contro la Svizzera classifica il risultato a Euro 2024 tra le peggiori prestazioni in termini di risultato dal 2000 ad oggi. Non solo gli azzurri non si sono dimostrati all'altezza della squadra che 3 anni fa ha vinto gli Europei, ma hanno messo a segno un risultato storico, in negativo.

RISULTATO PEGGIORE DEGLI ULTIMI 20 ANNI - Guardando indietro, ci si accorge subito che l'eliminazione agli ottavi contro la Svizzera rappresenta un risultato in discontinuità con le recenti gioie europee. Infatti, l'Italia non si fermava prima dei quarti di finale dagli Europei del 2004. In quel caso la nazionale azzurra si era fermata alla fase a gironi con Svezia, Danimarca e Bulgaria.

