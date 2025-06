Fallimento Italia, le pagelle di Euro 2024: Donnarumma top in mezzo al vuoto, Di Lorenzo e Jorginho specchio del disastro

Finisce qui. L’avventura dell’Italia a Euro 2024 termina agli ottavi di finale, con la sconfitta subita per 2-0 contro la Svizzera. Inaspettata? Forse. Perché se da una parte le ambizioni della squadra campione d’Europa in carica dovrebbero essere diverse dal 1° turno della fase a eliminazione diretta, sull’altro lato della medaglia, buona parte degli addetti ai lavori non vedeva la giusta qualità nelle giocate degli uomini scesi in campo in Germania in queste settimane. Mancava cattiveria e convinzione, è mancato quel click tanto atteso e acclamato dal nostro commissario tecnico.

Ma la problematica, in realtà risiede nelle modalità con le quali è arrivata questa sconfitta: nella mancanza di idee, nella confusione generale, nello stato atletico rivedibile, nella prestazione largamente insufficiente di ogni singolo giocatore che ha calcato il rettangolo verde dell’Olympiastadion. Uscire così fa male, ma è la realtà dei fatti con la quale dobbiamo convivere.

E per ogni eliminazione, ne consegue un bilancio. Un resoconto finale che traccia una linea tra un presente fallimentare e un futuro che ci vedrà protagonisti della rincorsa alla qualificazioni ai prossimi Mondiali.