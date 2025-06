Italia, incognita a centrocampo: chi può portare Spalletti all'Europeo

L'Europeo si avvicina e l'Italia vuole essere protagonista. Il 15 giugno inizierà il cammino degli Azzurri di Luciano Spalletti nella massima competizione continentale e il tempo a disposizione per il commissario tecnico il tempo delle scelte definitive è sempre più prossimo.

QUANDO SCEGLIE I CONVOCATI - Tra marzo (21/3 Venezuela, 24/3 Ecuador) e giugno (4/6 Turchia, 9/6 Bosnia ed Erzegovina) gli ultimi test della Nazionale: il 7 giugno emergerà il definitivo elenco con i convocati per la spedizione a EURO 2024 (si va verso la conferma delle rose a 26 giocatori come nella precedente edizione e non si torna quindi ai 23 canonici). Il 10 giugno la squadra partirà alla volta della Germania.

Il GIRONE DELL'ITALIA A EURO 2024 - L'Italia è stata inserita nel gruppo B con Albania, Croazia e Spagna.

IL CALENDARIO DEI GIRONI

- Italia-Albania a Dortmund (1a giornata), 15 giugno ore 21

- Spagna-Italia a Gelsenkirchen (2a giornata), 20 giugno ore 21

- Croazia-Italia a Lipsia (3a giornata), 24 giugno ore 21

INCOGNITA A CENTROCAMPO - Il centrocampo era stato uno dei punti di forza dell'Italia campione d'Europa nel 2021, ma ora aleggiano diversi dubbi sul reparto. Le soluzioni a disposizione sono tante tra mediani, mezzali e trequartisti, ma sulle scelte per l'Europeo pende una grande incognita: quale sarà il modulo dell'Italia? Finora gli Azzurri hanno sempre giocato con il centrocampo a tre (4-3-3), ma il ct nelle amichevoli di marzo ha provato anche il 3-4-2-1, una svolta che presuppone la volontà di puntare su giocatori che possano adattarsi ad ogni disposizione tattica.