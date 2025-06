Sette punti dopo tre giornate, due dei quali sfuggiti dopo quaranta minuti estremamente convincenti a Roma contro il Belgio: l'Italia del ct Luciano Spalletti cerca di confermare il primo posto nel raggruppamento di Nations League nella gara di Udine contro Israele, già battuto in campo neutro a Budapest per 1-2 a settembre. Quelli che arriveranno al Bluenergy Stadium saranno giocatori vogliosi di riscattare l'1-4 subito dalla Francia nel turno precedente, e proprio dall'assalto dei francesi gli Azzurri devono difendere il primato (+1 in classifica anche grazie alla vittoria di Parigi alla prima giornata. Mancherà Lorenzo Pellegrini a causa dell'espulsione rimediata col Belgio, al suo posto convocato Nicolò Zaniolo.