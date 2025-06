Italia, Jorginho e il sostituto di Calafiori: i dubbi di Spalletti verso la Svizzera

Antivigilia di partita per l'Italia, che a Iserlohn si prepara per gli ottavi di finale di Euro 2024. Sabato a Berlino, ore 18, c'è la Svizzera come primo step di un tabellone che, in caso di superamento del turno, ai quarti metterebbe di fronte agli Azzurri una tra Inghilterra e Slovacchia; il cammino verso la finale proseguirebbe poi con una tra Romania, Olanda, Austria e Turchia in semifinale, anche se le quote Svizzera-Italia sono incerte.

Discorsi prematuri, prima ci sono gli elvetici di Murat Yakin da affrontare e la missione si preannuncia complicata per la Nazionale di Luciano Spalletti, uscita con più dubbi che certezze dall'ultima sfida del girone contro la Croazia. L'attacco rivoluzionato non ha convinto, la difesa ha vacillato e il centrocampo non ha costruito come voluto. A questo va ad aggiungersi la squalifica di RiccardoCalafiori, autore dell'assist decisivo per Mattia Zaccagni contro i croati.

Diversi i dubbi per il commissario tecnico Spalletti, che avrà a disposizione due giorni di allenamenti e rifinitura per valutare l'undici migliore da schierare all'Olympiastadion: analizziamo le situazioni caso per caso.