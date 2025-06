Italia, quanti esclusi eccellenti: ecco quelli bocciati da Spalletti

Come spesso succede in questi casi, a fare più notizia quando viene diramata la lista dei convocati per una grande manifestazione, come gli Europei, non sono i nomi presenti bensì quelli assenti. E mai come questa volta il ct Spalletti si è dovuto districare tra una selva di giocatori da Nazionale, dovendo optare per uno o l'altro a seconda delle caratteristiche, della propensione a svolgere più ruoli, della forma e di quanto combacino con la sua idea di calcio. Sta di fatto che tanti protagonisti della nostra Serie A non faranno parte della spedizione azzurra in Germania.

I 30 PRE-CONVOCATI

Il parco giocatori dell'Italia è infatti molto livellato ed erano tanti i ballottaggi da dover sciogliere in vista di questa prima lista di 30 calciatori, da scremare ulteriormente il 6 giugno quando saranno comunicati ufficialmente i 26 definitivi. Facciamo quindi ordine e vediamo tutti gli esclusi eccellenti dalla squadra che rappresenterà il nostro Paese ai prossimi Europei.

I PROBABILI 4 TAGLI