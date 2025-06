Italia, rosa a 26 per gli Europei 2024: Spalletti ha 13 certezze, ecco chi è già in lista

La Uefa ha ufficializzato oggi l'allargamento a 26 calciatori delle liste dei convocabili per gli Europei 2024. Era questa la più importante e attesa novità per l'edizione numero 17 del torneo che prenderà il via il prossimo 14 giugno 2024 e che vedrà fra le altre anche l'Italia prendere parte ad un torneo a 24 squadre. La proposta di confermare la novità introdotta negli Europei 2021 vinti dagli Azzurri in Inghilterra era stata spinta fra gli altri proprio dal CT della nostra Nazionale Luciano Spalletti che ora potrà contare su più opzioni nelle scelte che dovrà compiere entro il 7 giugno 2024, anche secondo i siti scommesse europei 2024..

SCELTE FINALI ENTRO IL 7 GIUGNO - Nella lista finale dei 26 dovranno essere compresi anche i portieri, e i cambi forzati per infortuni potranno essere fatti fino alla sera prima della prima partita della squadra nel corso del torneo. Per l'Italia, inserita nel gruppo B contro Spagna, Croaza e Albania, l'esordio sarà il 15 giugno a partire dalle ore 21 al Westfalen Stadion di Dortmund contro l'Albania. Spalletti ha ancora tanti dubbi che si porterà con sé fino all'ultimo e che dovrà sciogliere guardando anche le ultime giornate di Serie a e il raduno pre-Europeo che porterà con sé le ultime due amichevoli contro Turchia e Bosnia (4 e 9 giugno 2024 ndr.).

13 CERTEZZE - Insieme ai dubbi ci sono però anche tante certezze e nella lista dei 26 ci sono già 13 calciatori che, oggi e al netto di eventuali infortuni da qui al 14 giugno sono già certi di una convocazione, se non addirittura della titolarità. I dubbi più grandi sono nel reparto d'attacco dove, a conti fatti, solo Federico Chiesa può essere considerato intoccabile. Scorri per conoscere tutti i 13 intoccabili. Eccoli