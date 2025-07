Italia-Spagna femminile: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia cerca il pass per i quarti di finale degli Europei femminili contro la Spagna: tutte le informazioni sulla partita

Quattro punti nelle prime due partite della fase a gironi, ora l'Italia si gioca il tutto per tutto contro la Spagna per conquistare i quarti di finale degli Europei femminili.

Dopo il successo di misura contro il Belgio all'esordio, firmato da Caruso, le Azzurre di Andrea Soncin sono state raggiunte allo scadere dal Portogallo nella seconda giornata: al goal meraviglioso di Girelli ha risposto Diana Gomes.

I tre punti sarebbero valsi l'approdo ai quarti con un turno di anticipo, ora invece l'Italia deve conquistare il pass contro la Spagna: per riuscirci basterà non perdere contro le Furie Rosse, a punteggio pieno e già certe di un posto tra le prime otto.

In caso di vittoria, le Azzurre chiuderanno il gruppo B in testa davanti alle spagnole, reduci da due goleade contro Portogallo (5-0) e Belgio (6-2). Se invece Girelli e compagne dovessero perdere, dovrebbero sperare che il Portogallo non batta il Belgio nell'altro match del girone.

Tutte le informazioni su Italia-Spagna femminile: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.